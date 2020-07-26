Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа внимательно следит за ситуацией в американском Техасе в связи с приближением урагана «Ханна», заявил глава Белого дома на своей странице в Twitter.

«Моя администрация внимательно следит за ураганом «Дуглас» на Гавайях и ураганом «Ханна», который обрушился на Техас. Мы продолжим тесно взаимодействовать с обеими штатами», — заявил Трамп.

Американский лидер призвал жителей штатов внимательней относиться к сообщениям местных ведомств по борьбе с чрезвычайными ситуациями. По словам Трампа, это поможет людям уберечь свои семьи и свое имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор американского штата Техас Грег Эббот распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в 32 из 254 округов в связи с приближением урагана «Ханна». Отмечалось, что режим ЧС был объявлен преимущественно в прибрежных регионах штата.

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