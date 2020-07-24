Москва, , 15:55 — REGNUM Танзания готова принимать российских туристов и ждёт их. Об этом 24 июля, комментируя возобновление авиасообщения с Россией, заявили в посольстве этой страны в Москве.

«Это хорошие новости», — подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель дипмиссии, напомнив, что Танзания открыла свои границы в конце мая.

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«Мы будем рады вам, если вы захотите туда поехать. В любое время, когда захотите приехать, даже завтра, мы будем рады», — добавили в посольстве.

Дипломат отметил, что пандемия коронавирусной инфекции в Танзаии почти закончилась.

«Нет никаких ограничений, никакого карантина. Но нужно соблюдать рекомендации специалистов в области здравоохранения — маски, социальная дистанция», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавирусной инфекции Россия с 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение было сделано только для осуществления спецрейсов для возвращения пассажиров домой.

24 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о возобновлении РФ авиасообщения с тремя странами с 1 августа — Великобританией, Турцией и Танзанией. Она пояснила, что при выборе государств для возобновления международных авиаперелётов правительство РФ руководствовалось рядом критериев. Среди них — 40 случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения страны, это не более 1% за тот же срок суточного прироста новых случаев. А также не более единицы коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней.

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