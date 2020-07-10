Москва, , 19:43 — REGNUM Власти ряда государств уже уведомили Россию о своей заинтересованности в возобновлении авиасообщения, приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что авиационным властям ряда стран были направлены обращения с предложениями и условиями взаимного возобновления международных рейсов.

«Власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение», — говорится в сообщении.

О каких именно странах идёт речь, в Росавиации не уточнили, однако отметили, что с ними в настоящее время проводятся дополнительные консультации по уточнению взаимных требований, выполнение которых позволит принять решение об открытии двухсторонних воздушных сообщений.

«Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах», — сообщили в Росавиации.

Восстановление транзитных перевозок, по данным ведомства, будет происходить по мере снятия другими странами ограничений на выполнение международных полётов и прием на своей территории иностранных граждан.

Напомним, ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

В Росавиации сообщили, что работа по возобновлению международных авиаперевозок с другими странами «будет строиться на основе взаимности».