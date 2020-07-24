Москва, , 11:17 — REGNUM Приглашение с предложением посетить Индонезию до конца текущего года, которое было направлено президенту России Владимиру Путину, остается в силе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом 24 июля рассказал индонезийский посол в РФ Вахид Суприяди, его слова приводи РИА Новости.

«Приглашение все еще действительно», — заявил он, добавив, что в Джакарте понимают, что из-за пандемии коронавируса все ещё существуют некоторые перебои.

Также посол уточнил, что данный визит зависит от того, насколько заняты главы двух стран в данный период и указал, что в настоящее время детали такого визита президента России пока не объявлены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийский посол в РФ Вахид Суприяди заявил, что возможность дополнительно приобрести российские вертолеты Ми-17В5 в настоящее время рассматривает минобороны Индонезии.