Москва, , 10:36 — REGNUM Возможность дополнительно пробрести российские вертолеты Ми-17В5 в настоящее время рассматривает минобороны Индонезии. Об этом 24 июля сообщил индонезийский посол в России Мохамад Вахид Суприяди, его слова приводит РИА Новости.

Как напомнил посол Индонезии, на сегодняшний день в ВС страны уже используется 12 российских вертолетов Ми-17В5 и ещё пять вертолетов Ми-35.

«Предложение о дальнейшей покупке вертолетов Ми-17В5 в настоящий момент находится на рассмотрении в индонезийском министерстве обороны», — заявил Суприяди.

Также он рассказал, что в данный момент власти двух стран ведут работу по выполнению сделки от 2019 года, согласно которой в Индонезии поставляются российские боевые машины.

«В 2019 году был заключен контракт на (поставку — ред.) 43 БМП-3Ф и (плавающих бронетранспортеров — ред.) БТ-3Ф. Стоимость контракта составляет 175 миллионов долларов. В настоящее время идет процесс выполнения контракта», — указал индонезийский посол.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что Индонезия выразила заинтересованность в приобретении у Австрии истребителей Eurofighter Typhoon.