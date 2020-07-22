Джакарта, , 09:59 — REGNUM Индонезия выразила заинтересованность в приобретении истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает Sindonews.

Ссылаясь на сообщения австрийских СМИ, министр обороны Индонезии Прабово Субианто написал письмо своему австрийскому коллеге, в котором выразил заинтересованность в покупке 15 единиц истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Известно, что цена, согласно отчету Aircraftcompare, колеблется от 58 до 70 млн долларов США за единицу для европейского региона. Что касается экспорта за пределы Европы, цена достигла $124 млн или около 1,82 трлн рупий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия подчеркнула необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с пандемией, особенно сотрудничества в области инфраструктуры здравоохранения, восстановления экономики и обеспечения связи в Индо-Тихоокеанском регионе.

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