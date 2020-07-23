Москва, 23 июля 2020, 19:50 — REGNUM Обострение в Закавказье и гражданскую войну в Ливии обсудили по телефону российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушглу, сообщили 23 июля в пресс-службе МИД РФ.
Лавров отметил в ходе переговоров, что и Армения, и Азербайджан должны проявлять сдержанность, как и другие стороны, вовлечённые в конфликт.
Недопустимо, отметила российская сторона, усугубление конфликта на армяно-азербайджанской границе. Необходима «активизация усилий по нагорно-карабахскому урегулированию».
«В продолжение российско-турецких межведомственных консультаций в Анкаре 21−22 июля министры подтвердили необходимость дальнейшего обмена мнениями о путях скорейшей нормализации в Ливии, прекращения боевых действий и налаживания межливийского диалога при участии ООН», — сообщили в МИД РФ.
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Напомним, Турция является в конфликте Армении и Азербайджана сторонницей Баку, а в ливийской войне — союзницей Триполи (Правительства национального согласия).
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