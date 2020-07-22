Бенгази, Ливия, 22 июля 2020, 20:36 — REGNUM Миллион бойцов готовы выставить поддерживающие Ливийскую национальную армию племена Ливии для войны с турецкими войсками в стране, пишет 22 июля газета «Аш-Шарк аль-Аусат».
Издание процитировало Салеха аль-Фанди, представителя Высшего совета шейхов и племён Ливии:
Он добавил, что в ЛНА воюют многие выходцы из ливийских племён.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция поддерживает в Ливии сторону Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сараджем — это одна из противоборствующих сил. ЛНА является другой стороной конфликта.
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