Москва, , 02:42 — REGNUM Пока коронавирусная эпопея прервала не только туристические, но и дипломатические поездки, можно поразмыслить над тем, какую страну для своего первого послекарантинного визита изберет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. С тем, какие обстоятельства могли бы повлиять на выбор патриарха Кирилла, разбирался редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Зачастую визит высокого иерарха Церкви определяется необходимостью повлиять на развитие событий в, условно говоря, «горячей точке» церковного мира. В отношении православия таких точек в настоящий момент наблюдается две: во-первых, это ситуация на Балканах, где в Черногории с подачи властных структур развернулась кампания, которая направлена против Сербской православной церкви. И, во-вторых, это опрометчивое решение президента Турции Реджепа Эрдогана о придании музею Айя-Софии статуса мечети, что весьма встревожило христиан различных конфессий.

В первом случае в качестве цели визита вполне может быть избран Белград, где пребывает кафедра сербского патриарха. Что же касается реакции на действия турецкого правительства по отношению к собору Святой Софии, то здесь могла бы мощно прозвучать конференция с участием православных и мусульман из различных стран мира. Ведь у России уже есть опыт участия в такой обширной встрече. О каком опыте уместно было бы вспомнить для решения проблемы Айя-Софии? Читайте в статье Станислава Стремидловского «Какую страну патриарх Кирилл посетит первой после пандемии коронавируса».