16 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:42 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Пандемия коронавируса прервала личную дипломатию не только политиков, но также глав Церквей. Не оказались исключением и Русская православная церковь и ее предстоятель, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас международная активность постепенно восстанавливается. Можно ожидать, что после паузы возобновятся зарубежные визиты московского патриарха. Но куда он мог бы отправиться в приоритетном порядке?

Пока что просматривается два направления. Первое — это Черногория, где с поздней осени прошлого года активизировались преследования епископов, священников и верных Сербской православной церкви. На днях (13 июля) предстоятель Русской церкви выступил с заявлением, призвав гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон о свободе вероисповедания, внесший разделение и раскол в общество, остановить гонения на Церковь и прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. «Правитель светского государства не может создать Церковь, — заявил Кирилл. — Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные святыни, Церковью хранимые. Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка «объединить народ» через учреждение новой «поместной церкви». Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Неудивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта». В этой ситуации поездка на Балканы могла бы стать со стороны Московского патриархата демонстрацией солидарности с братьями по вере. Безусловно, в Черногорию московского патриарха не пустят, но есть Белград — престольная кафедра сербского патриарха, есть в Сербии и другие знаковые города, где Кирилла хорошо встретят верующие Сербской церкви.

Собор Св. Саввы в Белграде (сс) George Groutas

Однако главный нерв мирового православия находится сейчас на Ближнем Востоке. Он «воспалился» после указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которым тот преобразовал бывший собор Святой Софии — музей Айя-София снова в мечеть. Это решение отозвалось болью практически у всех христиан. Многие христианские лидеры сделали заявления по поводу действий Анкары. Но мы сегодня хотели бы процитировать трех патриархов. Московский: «Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия». Иерусалимский патриарх Феофил III: «Как хранители священного наследия Иерусалима и Святой земли на протяжении почти 2000 лет подряд в месте, где три авраамические веры имеют равные права, мы решительно подтверждаем, что доступность способствует миру и взаимному уважению, в то время как исключительность способствует конфликтам и ожесточению». Сербский патриарх Ириней: «По нашему мнению, единственным справедливым решением будет… сохранение статуса музея и предоставление разрешения на богослужение не только мусульманам, но и христианам. Церковь достаточно просторна, чтобы каждый мог беспрепятственно совершать богослужения».

Выделение трех патриархов сделано нами потому, что они в феврале 2020 года были участниками собрания предстоятелей и делегаций поместных православных Церквей, созванного по инициативе Феофила III. Собрание проходило в иорданской столице — Аммане, что вызвало повышенный интерес, ведь православных лидеров приняла страна исламская. Как пояснял свой выбор для места встречи в ноябре прошлого года иерусалимский патриарх, «Иордания останется страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и где рады всем». В свою очередь хашимитский монарх Абдалла II ибн Хусейн вместе с наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой на приеме участников собрания заявил, что христиане являются неотъемлемой частью региона и играют ключевую роль в его настоящем и будущем. Отдельный разговор с королем провел московский патриарх. В беседе с предстоятелем Русской церкви «Его Величество отметил важность защиты христианского присутствия в регионе, подчеркнув, что христиане являются неотъемлемой частью социальной структуры и будущего Ближнего Востока». По итогам собрания Кирилл высказал пожелание, чтобы «нынешнее собрание стало первым в череде таких собраний», и обратился к патриарху Иерусалимскому «с просьбой инициировать следующую братскую встречу на Святой земле».

Собрание Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей Patriarchia.ru

Необходимость возобновления «амманской инициативы» подтверждена происходящими событиями. Ряд религиозных лидеров уже высказали свою озабоченность решением Анкары по собору Святой Софии — музею Айя-София. Не последует ли вслед за этим со стороны президентского Дворца кардинального пересмотра межконфессиональной политики, заложенной сто лет назад Кемалем Ататюрком, основателем Турецкой Республики? И если да, то как это отразится на положении христианских общин в Турции, православно-исламском диалоге в этой стране в частности и на Ближнем Востоке в целом? Важные вызовы, на которые требуется дать солидарный ответ. Предстоятелям православных Церквей пора снова собираться и обозначить свою позицию, даже если в Иерусалим, как предлагалось ранее, или какой-то другой город приедут не все православные патриархи.