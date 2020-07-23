Скопье, , 01:59 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной партии македонских албанцев «Альянс за албанцев» Арбен Таравари 22 июля сообщил о том, что в понедельник 27 июля его партия совместно с другой албанской партией Северной Македонии «Альтернатива» проведут марш протеста.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, марш под лозунгом «Довольно» будет проведен с целью продемонстрировать недовольство практикой злоупотребления голосами избирателей и подкидывания бюллетеней в избирательные урны.

Протестующие намерены пройти перед зданиями ЦИК и миссии ЕС в Скопье.

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Напомним, 15 июля в Македонии прошли досрочные парламентские выборы. В настоящий момент от распределения поддержки албанских депутатов между СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) — двумя крупными македонскими партиями — зависит состав будущего правительства страны.

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