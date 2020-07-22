Донецк, , 23:11 — REGNUM Дополнительные меры по контролю соблюдения режима прекращения огня приняты на заседании Контактной группы по Донбассу, сообщили 22 июля в МИД ДНР.

Новые меры вступят в силу 27 июля 2020 г.

«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объёме действующий с 21 июля 2019 г. бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня (22 июля — прим. ИА REGNUM) конкретные меры его контроля», — отметили в МИД республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, совещание Контактной группы по Донбассу состоялось сегодня, 22 июля. Следующее запланировано на 19 августа 2020 г.

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