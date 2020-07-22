Донецк, , 22:42 — REGNUM Работа Контактной группы была заблокирована представителями Украины, как только разговор пошёл о выборах, сообщили 22 июля в МИД ДНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Весь конструктив работы Контактной группы закончился, как только республики потребовали прокомментировать официальных представителей Киева принятое 15 июля 2020 г. Верховной радой Украины постановление № 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 г.)», четвёртый пункт которого полностью противоречит Минским соглашениям», — сообщили в ведомстве республики.

Внешнеполитическое ведомство ДНР отметило, что представители Киева в ответ на этот вопрос не смогли протранслировать «хоть сколько-нибудь вразумительную и логичную официальную позицию». В итоге дальнейшее полноценное взаимодействие в рамках Контактной группы оказалось заблокировано.

Отмечается, что на этом заседании Донецк потребовал от Киева обеспечить изъятие всех противоречащих Минским соглашениям положений из постановления Рады о выборах.

Напомним, согласно Минскими договорённостям, выборы в ДНР и в ЛНР должны состояться после предоставления Киевом этим республикам особого статуса и принятия украинской стороной закона об амнистии. И всё это — при одобрении соответствующих формулировок Донецком и Луганском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля Рада приняла решение провести местные выборы на Украине 25 октября 2020 г.

В принятом Радой проекте постановления отмечается, что местные выборы не будут проходить в Крыму, а также в отдельных населённых пунктах Донецкой и Луганской областей.

На этих территориях, решили украинские депутаты, будут назначены отдельные выборы, для чего нужно принять отдельный закон. В качестве условия для этого указано «прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

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