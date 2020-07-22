Анкара, 22 июля 2020, 12:02 — REGNUM Позиция Греции, которая предъявляет Турции претензии в связи с проводимыми Анкарой сейсмическими исследованиями в районе острова Кастелоризо в Средиземном море, противоречит нормам международного права и вердиктам международных судебных инстанций. Об этом сегодня, 22 июля, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.
Читайте также: США призвали Турцию прекратить операции у греческих берегов
Дипломат отметил, что Анкара проинформировала ООН о начале с 21 июля очередной фазы работ по поиску и разведке месторождений, проводимой в рамках зоны континентального шельфа Турции. Он также напомнил, что в последние годы в пределах этой территории работало турецкое исследовательское судно Barbaros Hayrettin Pasha.
Также по теме: Германия призвала Турцию прекратить буровые работы возле Кипра
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия призвала Турцию прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра и не приступать к бурению вблизи греческих островов.
С аналогичным заявлением выступили и в США. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что Анкаре следует избегать эскалации напряженности в районе греческих берегов — в «спорных водах» у острова Кастелоризо. Дипломат отметил, что властям США известно о намерении Турции разведать месторождения нефти и газа у берегов Греции в Эгейском море. При этом он назвал этот район «спорными водами в Восточном Средиземноморье».
Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Греции пожаловался Пентагону на военную активность Турции