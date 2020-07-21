Афины , , 15:28 — REGNUM Турция должна прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра и не приступать к бурению вблизи греческих островов. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас после переговоров в Афинах с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Маас отметил, что переговоры во многом были посвящены Турции и её действиям в Средиземноморье. Позиция Берлина в том, что международное право необходимо соблюдать.

Прогресс в отношениях Евросоюза и Турции будет рассматриваться только через призму прекращения её деятельности на востоке Средиземного моря, подчеркнул министр.

Он заявил также, что с Турцией нужен диалог, так как эта страна важна и в рамках НАТО, и в контексте миграционных проблем.

Читайте также: Пять стран поддержали санкции против Турции из-за бурения у берегов Кипра