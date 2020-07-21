Джакарта, , 14:07 — REGNUM Индонезия подчеркнула необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с пандемией, особенно сотрудничества в области инфраструктуры здравоохранения, восстановления экономики и обеспечения связи в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Заявление было передано представителем МИД Индонезии Хосе Таваресом на встрече высокопоставленных чиновников Восточноазиатского саммита посредством видеоконференции.

«Это подходящее время для укрепления сотрудничества в преодолении различных последствий пандемии, в дополнение к системе общественного здравоохранения и связности — это ключ к поддержанию экономического роста в регионе», — заявил Хосе Таварес.

Индонезия призывает страны и международные организации в регионе продолжать расширять многостороннее сотрудничество в условиях пандемии.

На встрече старших должностных лиц стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе усилия по ускорению экономического восстановления АСЕАН во время пандемии путем поддержания бесперебойной поставки товаров и услуг, ситуацию в Южно-Китайском море, ситуацию на Корейском полуострове, борьбу с терроризмом и положение беженцев-рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии отметили важность продолжения сотрудничества, которое было установлено Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Китаем, Японией и Южной Кореей.

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