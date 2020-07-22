Хабаровск, , 06:01 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сказал, на чей опыт будет опираться в работе на новой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех предыдущих губернаторов, а ориентироваться в своих решениях на столпа хабаровской политики Алексея Чёрного», — сказал Михаил Дегтярёв.

Справка. Алексей Клементьевич Чёрный — советский партийный и политический деятель, председатель Хабаровского крайисполкома (1962—1970), первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС в 1970—1988 гг.

Большие организаторские способности Чёрного, широкая эрудиция и колоссальная работоспособность позволили ему внести большой вклад в развитие края. По его инициативе и под его личным контролем в Хабаровске были построены многие предприятия строительной индустрии. Мощный импульс развития под его руководством получила энергетика края. Ударными темпами были построены в пригородной зоне Хабаровска птицеводческие и животноводческие комплексы. Введены фабрика мороженого, Центральный продовольственный рынок, тепличные комбинаты, совхоз «Заря», Хабаровский комбинат рыбной гастрономии.

Много внимания Алексей Чёрный уделял жилищному строительству, благоустройству Хабаровска. При нём возник мемориал Площадь Славы, построены гостиница «Интурист», Дом радио, краевая больница, новое здание театра музыкальной комедии, конференц-зал. Активно велось в городе строительство полносборных детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв осваивается в Хабаровском крае — через месяц он должен доложить президенту РФ Владимиру Путину о первых итогах своей работы.

Хабаровчане не принимают нового главу и требуют уйти, Дегтярёв намерен завоевать их любовь и уважение.