Хабаровск, , 05:14 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в первое рабочее утро пошёл в здание правительства региона пешком, записывая по дороге «утренний стрим» и общаясь с прохожими, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Получасовую прогулку по улицам Хабаровска новый глава опубликовал в своём паблике в Инстаграм.

Первое что озвучил Дегтярёв, так это свою позицию в отношении предшественника Сергея Фургала, с которым он работал последние 8−9 лет.

«Хабаровчане хорошие, красивые люди, болеющие за свой край, за Сергея Ивановича Фургала. Справедливый на самом деле гнев. Людям по живому резанули, задержали губернатора. Мы, как партия, с этим не согласны, будем защищать, и Жириновский об этом сказал. Моя работа несколько иная — сохранить стабильность в крае, заняться экономикой. Сергей Иванович — мой соратник, товарищ, желаю ему удачи в суде, он имеет полное право защищать себя, и партия ему будет помогать. Выйдет Сергей Иванович, пойдёт на выборы, я сразу уеду», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым в регион приехала его команда из пяти человек. Отмечается, что все они являются непубличными персонами.

Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края 20 июля своим указом назначил президент РФ Владимир Путин.