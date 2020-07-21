Брюссель, , 08:39 — REGNUM Еврокомиссия выделила €4 млн на борьбу с российской «дезинформацией». Об этом говорится в ответе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на запрос польского евродепутата Анны Фотыги, передаёт 21 июля RT.

Боррель указал, что в целом €6 млн было выделено на борьбу с «дезинформацией» отделу, созданному в феврале в рамках Европейской службы внешних связей. Это Второй отдел стратегических коммуникаций, охвативший рабочие группы и информационно-аналитический блок.

«В 2020 году бюджет, выделенный для оперативных рабочих групп на борьбу с дезинформацией, составил €6 млн», — говорится в ответе Борреля.

Их них €4 млн предназначены для работы «по российским и прокремлёвским источникам дезинформации в приоритетных регионах». Это страны «Восточного партнёрства», Ближнего Востока, Северной Африки и Западных Балкан.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Россия рассматривалась как «главный источник гибридных и обычных угроз безопасности» в рамках проекта резолюции комитета по международным отношениям Европарламента. Авторы документа утверждали, что Россия якобы занималась дезинформацией и попытками дестабилизации в других государствах.

Читайте также: В Европарламенте определяются с главным источником гибридных угроз