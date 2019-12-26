Брюссель, , 07:34 — REGNUM Главным источником «гибридных и обычных угроз» для Евросоюза может стать Россия в соответствии с проектом резолюции комитета по международным отношениям Европарламента, передаёт 26 декабря RT.

Авторы резолюции представили проект в рамках годового отчёта под названием «Реализация общей внешней политики и политики безопасности». В документе утверждается, что Россия якобы предпринимает попытки подорвать европейское единство и ставит под сомнение универсальные ценности, разделяемые всеми странами — членами ЕС.

Также разработчики документа обвиняют Москву в дестабилизации ситуации на Украине и странах так называемого «Восточного партнёрства», в использовании враждебной пропаганды, вмешательстве в выборы и призывают членов ЕС объединиться для противодействия перечисленным угрозам.

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