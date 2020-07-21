Омск, , 05:48 — REGNUM Экологическая ситуация в Омской области не является благополучной. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, губернатор Александр Бурков на аппаратном совещании 20 июля раскритиковал омское минприроды «за недостаточно настойчивую и эффективную работу по выявленным на протяжении двух последних недель фактам превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

20 июля на совещании глава областного минприроды Илья Лобов представил отчёт об экологической обстановке в регионе.

«Продолжает поступать много жалоб граждан. Фиксируется множество фактов превышения загрязняющих веществ в атмосфере», — говорится в сообщении облправительства.

Последние две недели фиксируется превышение предельно допустимых концентраций сероводорода.

«Это газ, который имеет порог чувствительности для человека на уровне 0,9 ПДК, а у нас фиксируется двукратное превышение по сероводороду», — заявил Лобов.

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По его словам, источник выбросов загрязняющих веществ определяется.

«Главным источником воздействия сегодня на атмосферу Омска по сероводороду является Омскводоканал с площадки в северо-западном промышленном узле, рядом с буферными прудами», — уточнил министр.

Он добавил, что после проверки «последуют указания федеральной надзорной службы, что необходимо делать предприятию, чтобы снизить воздействие на атмосферу».

Лобов также сделал вывод, что виной стойких удушливых запахов может являться жаркая погода и безветрие.

Работу регионального минприроды раскритиковал омский губернатор.

«Две недели видим картину и начинаем просто рассуждать — на это повлиять не можем и здесь тоже не можем. Вы на то и министр. Где решения конкретно, что и по какому предприятию нужно делать? Где введённый режим неблагоприятных метеоусловий — для сокращения выбросов наших промышленных предприятий в ситуации жаркой погоды и безветрия? Министерство этого не сделано и разводит руками», — заявил Александр Бурков.

По его словам, профильное министерство должно иметь чёткое представление о ситуации и о ликвидации её последствий. Бурков потребовал составить дорожную карту действий по каждому предприятию с вредными выбросами в атмосферу.

«Две недели министерство бездействует. Вы эту ситуацию знаете прекрасно, и нет результатов. Я вам ставлю это на вид», — сказал Бурков Лобову.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в 2017 году разразился громкий экологический скандал. Омичи массово жаловались на зловоние в воздухе. Оказалось, что едкий неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха, — прим. ИА REGNUM), концентрация которого была превышена в сотни раз. Источник выбросов до сих пор не найден.

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