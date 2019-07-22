Омск, , 11:45 — REGNUM

Губернатор Омской области Александр Бурков сделал заявление по поводу экологической обстановки в Омске, потребовав «остановить экологический терроризм».

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, предприятие, деятельность которого приостановлена судебным решением, продолжает загрязнять воздух вредными химическими веществами. Бурков просит силовые структуры вмешаться в процесс.

Ситуацию рассмотрели 22 июля на расширенном аппаратном совещании. Уточняется, что областное минприроды установило ещё один источник загрязнения воздуха в Омске. После массовых жалоб омичей на интенсивный удушающий запах 20 июля специалисты мобильной эколаборатории провели отбор проб.

Правительство Омской области «По результатам замеров с подветренной стороны предприятия «ХимПром» зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций четырёх загрязняющих веществ — сероводорода, метилмеркаптана, сероуглерода и этилбензола».

В облправительстве подчеркнули, что суд весной признал деятельность предприятия незаконной и приостановил её. Однако после этого была зарегистрирована новая организация. Ни первая, ни вторая компания не имеют разрешения на выбросы.

Специалисты проводили замеры в ночь на 22 июля 2019 года по конкретным точкам возле официально неработающего предприятия. В итоге были вновь установлены значительные превышения по тем же показателям, составлены новые протоколы, которые передали в надзорные органы.

Сообщается, что на место приехала полиция, однако доступа на территорию производственного комплекса стражи порядка не получили. Ведомство проводит проверку деятельности предприятия. Бурков попросил проконтролировать процесс прокурора Омской области Анастаса Спиридонова.

Правительство Омской области «Несмотря на то, что за последний месяц установлено уже второе предприятие, злостно загрязняющее воздух в Омске, адекватной реакции от надзорных органов в отношении нарушителей до сих пор не последовало».

Губернатор заявил, что необходимо «остановить экологический терроризм против омичей».

«В погоне за деньгами люди потеряли и совесть, и честь. Месяц травли горожан. Нам отписки не нужны. Людям нужны свежий воздух и безопасность детей», — отметил Александр Бурков. Он велел ответственным органам как можно скорее принять меры по исправлению ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, громкий экологический скандал разразился в Омске в 2017 году. Омичи массово жаловались на зловоние в воздухе. Специалисты тогда выяснили, что едкий неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха, — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. Источник выбросов до сих пор не найден.

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