Омск, , 06:51 — REGNUM В Октябрьском округе Омска содержание хлорида водорода 19 июня составило 10,0 ПДК, что соответствует уровню высокого загрязнения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Уточняется, что наблюдения за качеством воздуха проводились на восьми стационарных постах, расположенных во всех районах Омска. В остальных округах превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения воздуха был высоким.

При этом уже 20 июня уровень загрязнения воздуха в Омске оценивался как низкий, превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не наблюдалось.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год в Оренбурге гидрометцентр зафиксировал 241 случай превышения ПДК сероводорода в воздухе с максимальной концентрацией до 8,6 раза.

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