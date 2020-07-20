Москва, , 16:43 — REGNUM Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в настоящее время завершает обучение на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. За время работы председателем комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи он участвовал в реализации строительства крупных спортивных объектов на территории Хабаровского края. Большой политический опыт позволит ему эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне, отметил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА РЕ, в понедельник, 20 июля, Президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. До этого Михаил Дегтярев занимал должность Председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

«В настоящее время Михаил Дегтярев завершает обучение на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, — рассказал Алексей Комиссаров, — За время обучения он проявился себя как энергичный и волевой человек, независимый и решительный управленец. Программа позволила ему не только приобрести новые знания, но и наладить горизонтальные связи с другими опытными руководителями, что точно пригодится Михаилу Дегтяреву на новой должности. Имея большой политический опыт, он сможет эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне и решать насущные проблемы жителей».

Всего за три потока программы кадрового управленческого резерва 24 ее слушателя избраны главами регионов России, еще 6 — работают временно исполняющими обязанности губернаторов, уточнил Алексей Комиссаров. 4 выпускника и слушателя в настоящее время являются министрами Правительства РФ, один — Генеральным прокурором России. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 29 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Программа запущена в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.

Первый выпуск программы прошел в апреле 2018 года, второй — в апреле 2019 года. С июня 2019 года проходит третий поток программы.

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