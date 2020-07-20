Москва, , 16:35 — REGNUM В понедельник, 20 июля президент России Владимир Путин на встрече с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым предложил ему должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что таким шагом власть демонстрирует уважение к выбору жителей региона.

«Михаил Дегтярев — новое, молодое поколение ЛДПР, но при этом уже достаточно известный политик с достаточно большим опытом работы в Госдуме, он является председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он много работал в регионах, и не только в отделениях ЛДПР, но и по взаимодействию с региональными властями», — рассказал Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«И важно, что Хабаровский край остался в орбите ЛДПР, это была основная интрига. Тем самым федеральная власть показывает, что с уважением относится к выбору жителей края, что есть некая преемственность», — продолжил эксперт.

«Кроме того, очень важно, что Михаил Дегтярев проходил обучение в так называемой «школе губернаторов» РАНХиГС». И, если смотреть в совокупности на все эти факты его биографии — большой опыт работы в Госдуме, работы с органами власти и обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва — это, конечно, очень мощный ресурс, который будет востребован в той кризисной ситуации, в которой находится сейчас Хабаровский край», — заключил свой комментарий Виктор Потуремский.

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