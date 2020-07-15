Бишкек, , 12:16 — REGNUM Общественный деятель Раушан Айткулова подала в генеральную прокуратуру Киргизии заявление с требованием привлечь президента Сооронбая Жээнбекова и ряд высокопоставленных чиновников к ответственности за отсутствие должного контроля за ситуацией во время пандемии, передает «Kaktus.media».

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По мнению активистки, Жээнбеков — «плохой исполнитель» и «ужасающе равнодушен».

«Этот конвейер смертей, не прекращающийся в республике, не приводит в чувство ни президента, ни правительство. Это не подход лидера нации, который бы мог спасти граждан во время пандемии», — цитируют Айткулову «Vesti.kg».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Киргизии зарегистрировано в общей сложности 11 977 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — у 439 человек.

Среди пациентов с диагнозом «COVID-19» за время пандемии подтверждено 160 летальных исходов, а с диагнозом «внебольничная пневмония» — 571 летальный исход. Из них за минувшие сутки от коронавируса умерло 11 человек и от пневмонии — 74 человека.