Москва, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании в Евразийского межправительственного совета. Об этом 16 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Для участие в заседании Евразийского межправительственного совета Мишустин прибудет 17 июля в Минск, добавил Руденко.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск готовится 17 июля провести заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет в очном формате. На заседании будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса в странах ЕАЭС.

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