Москва, , 12:45 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Соглашение подписано 22 ноября 2019 г. в Москве и направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а также на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств — членов союза и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере.

Определяются особенности осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяются на правоотношения, связанные с деятельностью юрлиц и физлиц, зарегистрированных в качестве ИП, по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Такие юрлица и физлица будут включены в специальный реестр.

Устанавливается, что ювелирные и другие изделия, произведенные на территории государства-члена ЕАЭС и предназначенные для экспорта в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, не подлежат опробованию, анализу и клеймению в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена ЕАЭС, на территории которого изготовлены данные изделия.