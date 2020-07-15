Минск, , 12:43 — REGNUM Власти Белоруссии будут защищать свою страну законными методами и никому не позволят указывать, как нужно жить ее гражданам. Об этом 15 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области, передает агентство БелТА.

«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Показывать пальцем, как нам жить, не надо», — заявил президент Белоруссии.

Также он подчеркнул, что власти республики никому не отдадут свою страну и рассказал, что в дальнейшем в Белоруссии будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, а также по освоению новых рынков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время несанкционированной протестной акции в Минске в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты Белоруссии избиркомом страны Виктора Бабарико и Валерия Цепкало были задержаны около 200 человек.