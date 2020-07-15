Минск, , 10:58 — REGNUM Во время несанкционированной протестной акции в Минске в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты Белоруссии избиркомом страны Виктора Бабарико и Валерия Цепкало были задержаны около 200 человек. Об этом 15 июля сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Также уточняется, что среди задержанных есть 10 журналистов, которых позднее отпустили, и один российский гражданин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что тысячи граждан Белоруссии в разных городах республики вышли на стихийные акции протеста, выражая несогласие с созданной властями ситуацией на президентских выборах, когда не были зарегистрированы два кандидата.

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