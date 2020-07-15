Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Потенциальный кандидат от Демократической партии США на пост президента страны, бывший вице-президент Джозеф Байден заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он вернет США в Парижское соглашение по климату. Такое заявление он сделал 14 июля во время своего выступления в штате Делавэр, его слова приводит The Hill.

«Мы собираемся вернуться к Парижскому соглашению», — заявил Байден в ходе выступления.

Также он отметил, что такое решение позволит США вернуться в бизнес ведущих стран мира.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии и экс-вице-президент страны Джозеф Байден предложил перевести весь государственный автотранспорт на электричество.