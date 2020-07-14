Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии и экс-вице-президент страны Джо Байден предложил перевести весь государственный автотранспорт на электричество. Об этом Байден заявил в эфире телеканала Fox News.

«США имеют и содержат невероятный парк автомобилей. Мы переведем эти правительственные автопарки на электричество, сделанные прямо здесь, в США», — сказал Байден, добавив, что позволит создать миллион рабочих мест в автомобильной индустрии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил о намерении добиться вложений $2 трлн в перевод США на чистую энергетику, в случае своего избрания президентом страны. Байден намеревается перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году.

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