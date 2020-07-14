Вашингтон, , 09:24 — REGNUM О своём намерении добиться вложений $2 трлн в перевод США на чистую энергетику, в случае своего избрания президентом страны, заявил бывший вице-президент страны, потенциальный кандидат на данный пост от американской Демократической партии Джозеф Байден. Об этом 14 июля сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, Байден намеревается перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году, для чего предлагается задействовать инвестиции в размере $2 трлн в течение четырех лет.

Также бывший вице-президент выразил поддержку плана лидера Демократической партии в Сенате конгресса Чака Шумера, который предполагает стимулирование обмена традиционных автомобилей в США на машины с двигателями гибридного типа, и на работающие на электричестве или на водородном топливе.

Кроме этого, 7 июля Байден сообщил о своей программе улучшения системы снабжения и цепочек поставщиков страны и в том числе путем снижения импорта из таких стран, как Россия и Китай.

При этом потенциальный кандидат в президенты США от Демпартии посчитал нужным увеличить на $400 млрд расходы на приобретение товаров и услуг, американского производства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на первичных выборах в Пуэрто-Рико.