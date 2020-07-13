Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден накануне, 12 июля, одержал победу на первичных выборах в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Associated Press.

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Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента США, набрал 74% голосов. В то время как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заручился поддержкой 13% избирателей. При этом отмечает, что обработка бюллетеней еще не завершена.

Напомним, проведение праймериз, первоначально намеченные на 29 марта, были отложены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По итогам первичных выборов в Пуэрто-Рико будут распределены голоса 51 делегата.

По данным издания, Байден уже собрал достаточно делегатов, чтобы стать кандидатом от партии.

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Добавим, что жители Пуэрто-Рико являются гражданами США, но они не могут голосовать на всеобщих выборах в ноябре. Однако и демократы, и республиканцы приглашают делегатов с территории США на свои соответствующие политические съезды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах в штатах Нью-Джерси и Делавэр.

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