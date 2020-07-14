Москва, , 05:21 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 13 июля провёл очную рабочую встречу с представителями министерства обороны Судана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Встреча прошла по инициативе суданской стороны.

«В ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития российско-суданских отношений в области военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в тексте сообщения.

На встрече были также определены перспективные направления дальнейшего взаимодействия в рамках подписанного в мае 2019 года соглашения о военном сотрудничестве двух стран.

«Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-суданского партнерства для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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