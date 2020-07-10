Хартум, , 14:02 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал уйти в отставку семь ключевых министров правительства страны на фоне акций протеста против медленных темпов реформ, последовавших за свержением Омара аль-Башира с поста президента в 2019 году. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на постановление правительства.

В соответствии с постановлением, в отставку ушли министры здравоохранения, финансов, иностранных дел, энергетики и другие.

По словам корреспондентов, экономика Судана находилась в кризисе еще до начала пандемии коронавируса, поэтому перед новым министром финансов будет стоять серьезная задача по выводу страны из кризиса на фоне ухудшения ситуации с нехваткой продовольствия и топлива, что в 2019 году привело к свержению Башира.

Напомним, что в воскресенье, 5 июля, Хамдок, глава Временного правительства Судана, разделяющего власть с военными, заменил кандидатуры начальника полиции и его заместителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальника полиции Судана сняли с должности на фоне массовых протестов