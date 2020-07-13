Баку, , 20:44 — REGNUM О задержании в Баку Рагима Газиева, бывшего азербайджанского министра обороны, сообщили 13 июля в заявлении генпрокуратуры Азербайджана.

Уточняется, что Газиев подозревается в публичных призывах к свержению власти. Также он является подозреваемым по статье о провокациях.

По данным азербайджанских спецслужб, в период 12−13 июля бывший глава минобороны страны распространял в соцсетях ложные сведения о приграничном конфликте с Арменией.

Отмечается, что он выступал с призывом к насилию, беспорядкам и к захвату власти в стране.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооружённое столкновение, в результате которого погибли четыре человека и ещё десять пострадали.

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