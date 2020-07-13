Тбилиси, , 19:47 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила беспокойство в связи вооруженным противостоянием, происходившим на границе между Арменией и Азербайджаном 12−13 июля, и призвала стороны к мирным переговорам и предотвращению дальнейшей эскалации ситуации.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Соответствующее заявление главы государства 13 июля распространила пресс-служба президента Грузии. Саломе Зурабишвили делает акцент на необходимости международной солидарности в ситуации, когда весь мир борется с невидимым врагом в виде коронавируса.

«Сегодня, когда мы все вместе боремся с невидимым врагом, огромное значение имеет международная солидарность и сохранение глобальной стабильности. Мир и безопасность нашего региона важны для будущего развития и благоденствия как Грузии, так и наших дружественных и партнерских государств — Азербайджана и Армении. Президент Грузии надеется, что своевременно будут приняты необходимые меры и путем мирных переговоров будет предотвращена дальнейшая эскалация ситуации», — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.