Ереван, , 18:54 — REGNUM Столкновения на границе Азербайджана и Армении подтверждает пессимистические прогнозы по поводу развития ситуации в регионе, руководство ОДКБ, как и руководство России, должно занять жесткую и недвусмысленную позицию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 июля.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение, была применена артиллерия. С обеих сторон есть погибшие и раненые.

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«Очередное столкновение на границе Азербайджана и Армении подтверждает пессимистические прогнозы по поводу развития ситуации в этом регионе. Азербайджанский посол в Москве говорит, что «дело не в том, кто первый начал, кто второй ответил». Нет, в данном случае, как и во многих других эпизодах, как и вовремя азербайджано-карабахской войны 2016 года, важно именно это. Поэтому в район этого боестолкновения должны быть приглашены зарубежные эксперты. Там обязательно должны побывать и представители ОДКБ, в которую входит Армения. На основе их экспертизы руководство ОДКБ, а также руководство нашей страны, должны занять по этой провокации жесткую, недвусмысленную позицию.

Если же говорить в более широком плане, то причины многочисленных конфликтов на азербайджано-армянской границе, как и самой войны 1991 — 1994 годов, уходят корнями в отсутствии должного уважения руководства СССР к зафиксированному во многих международных документах праву народов на самоопределение. Огромную негативную роль сыграли и репрессии, которым ещё в советское время были подвергнуты те, кто боролся за самоопределение Нагорного Карабаха и в целом местные армянские жители, а также известные событиях в Баку и Сумгаите, вынужденный отъезд азербайджанцев из Нагорного Карабаха и Еревана. Всё это тяжелейшим грузом давит на все три стороны в конфликте: азербайджанскую, нагорно-карабахскую, армянскую.