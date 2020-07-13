Ереван,
13 июля 2020, 18:54 — REGNUM Столкновения на границе Азербайджана и Армении подтверждает пессимистические прогнозы по поводу развития ситуации в регионе, руководство ОДКБ, как и
руководство
России, должно занять жесткую и недвусмысленную позицию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 июля.
Нагорный Карабах
Иван Шилов © ИА REGNUM
12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение, была применена артиллерия. С обеих сторон есть погибшие и раненые.
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«Очередное столкновение на границе Азербайджана и Армении подтверждает пессимистические прогнозы по поводу развития ситуации в этом регионе. Азербайджанский посол в Москве говорит, что «дело не в том, кто первый начал, кто второй ответил». Нет, в данном случае, как и во многих других эпизодах, как и вовремя азербайджано-карабахской войны 2016 года, важно именно это. Поэтому в район этого боестолкновения должны быть приглашены зарубежные эксперты. Там обязательно должны побывать и представители ОДКБ, в которую входит Армения. На основе их экспертизы руководство ОДКБ, а также руководство нашей страны, должны занять по этой провокации жесткую, недвусмысленную позицию.
Если же говорить в более широком плане, то причины многочисленных конфликтов на азербайджано-армянской границе, как и самой войны 1991 — 1994 годов, уходят корнями в отсутствии должного уважения руководства СССР к зафиксированному во многих международных документах праву народов на самоопределение. Огромную негативную роль сыграли и репрессии, которым ещё в советское время были подвергнуты те, кто боролся за самоопределение Нагорного Карабаха и в целом местные армянские жители, а также известные событиях в Баку и Сумгаите, вынужденный отъезд азербайджанцев из Нагорного Карабаха и Еревана. Всё это тяжелейшим грузом давит на все три стороны в конфликте: азербайджанскую, нагорно-карабахскую, армянскую.
Итак, повторю, сейчас надо досконально разобраться конкретно в данном эпизоде, и наша страна, ОБКБ должны занять по нему принципиальную позицию. Затем, не откладывая, необходимо реально заняться делом урегулирования карабахской проблемы. Такое урегулирование невозможно без участия всех трёх сторон и, главное, понимания того, что помимо принципов самоопределения или уважения территориальной целостности государств (на которое, кстати говоря, имеют право претендовать только государства, уважающие право населяющих их народов на самоопределение), есть ещё право народов на безопасную жизнь. Народ Нагорного Карабаха — Арцаха, как и азербайджанский, армянский и все другие народы, не может быть лишён этого права», — отметил Михаил Демурин.