13 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Учитывая, что в зоне противостояния между Азербайджаном и Арменией нет международных наблюдателей, рассуждать о том, кто первый пошел на обострение в Товузском районе армяно-азербайджанской границы, сложно. Очевидно только, что у кого-то такая заинтересованность существует, поскольку нагорно-карабахский конфликт интегрирован во внутриполитическую жизнь двух стран.

Станислав Тарасов, , 17:09 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Боевые столкновения в Товузском районе армяно-азербайджанской границы, которые происходили и раньше и воспринимались как обычные вооруженные стычки, начинают восприниматься серьезно мировым сообществом и вызывают повышенную обеспокоенность. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась инициировал экстренное заседание постоянного совета ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с российским представителем в Минской группе ОБСЕ Игорем Поповым. Состоялись телефонные переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его армянским и азербайджанским коллегами — Зограбом Мнацаканяном и Мамедъяровым. Лавров, как и следовало ожидать, заявил конфликтующим сторонам, что «эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию». Потом появилось соответствующее заявление МИД России, в котором выражена «серьезная озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе», содержится призыв к «противоборствующим сторонам проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня». В то же время МИД России подчеркнул, что Москва «готова оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации». Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел экстренное заседание Совета Безопасности. Выступил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что «Турция и турецкий народ всеми возможностями находятся рядом с Азербайджаном».

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Одним словом, заработала прежняя обойма внешних игроков, которые активно проявили себя в ходе апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе. В то же время нынешняя ситуация имеет ряд важных особенностей. Товузский район не находится в зоне карабахского конфликта. В этой связи эксперты не исключают, что при дальнейшей эскалации событий новый инцидент может произойти в другой точке армяно-азербайджанской границы — в районе Нахичевани, где ВС Азербайджана приведены в состояние повышенной боевой готовности. И это тогда, когда на линии военного противостояния Армении и Азербайджана в зоне нагорно-карабахского конфликта ситуация остается спокойной. Поэтому боестолкновения в Товузском районе только опосредовано можно связывать с Нагорным Карабахом. К тому же в последнее время Баку и Ереван негласно сделали на этом направлении шаги навстречу друг другу: вывели из переговорной повестки Венские и Санкт-Петербургские соглашения, предусматривающие создание системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон, а также выхолостили базовые принципы урегулирования конфликта.

Складывалось устойчивее ощущение, что Баку и Ереван все же имеют или имели какой-то рабочий проект по урегулированию конфликта. Во всяком случае, это вытекает из заявления главы МИД Турции, который заявляет, что «каким бы ни был выбор Азербайджана в вопросе урегулирования ситуации по оккупированному Нагорному Карабаху и прилегающим районам — Турция поддержит это решение». Но о каких вариантах выбора говорит Анкара, если Баку всегда демонстрировал исключительно одновариантный подход к урегулированию своих отношений с Арменией и в решении нагорно-карабахского конфликта? Вот почему боевые действия в Товузском районе армяно-азербайджанской границы выглядят алогично загадочными и чем-то напоминают начало апрельской войны 2016 года, в котором до сих пор не могут разобраться эксперты. А далее могут быть только версии. Учитывая, что в зоне противостояния между Азербайджаном и Арменией нет международных наблюдателей, рассуждать о том, кто первый пошел на обострение сложно.

Окопы. Нагорный Карабах Anton Nossik

Очевидно только, что у кого-то такая заинтересованность существует, поскольку нагорно-карабахский конфликт интегрирован во внутриполитическую жизнь двух стран. При этом нельзя исключать, что Баку и Ереван решили таким образом привлечь внимание мировой общественности к проблемам карабахского урегулирования, которые находятся на обочине мировой дипломатии. Будем ждать, что будет дальше. Стороны проинформировали сопредседателей Минской группы о сложившейся ситуации.