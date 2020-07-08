Москва, , 14:27 — REGNUM Очередной саммит Россия — Африка состоится в 2022 году в одной из африканских стран. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства выступил по итогам переговоров с коллегами из Демократической Республики Конго, Египта и ЮАР. Лавров отметил, что стороны договорились подготовить предложения для формирования повестки следующего саммита.

Напомним, в октябре 2019 года в Сочи состоялся саммит «Россия — Африка», на котором собрались делегаты из 104 стран. Мероприятие прошло под председательством глав России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси.

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