Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах — праймериз — в штатах Нью-Джерси и Делавэр, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные обработки бюллетеней.

Об уверенной победе Байдена можно говорить на текущем этапе обработки бюллетеней. В Нью-Джерси подсчитаны голоса с 17% избирательных участков, Байдена поддержали 86,5%. В Делавэре обработали результаты с 49% участков, там за Байдена проголосовали 90,4% избирателей.

12,7% и 6,5% голосов соответственно получил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ещё в апреле заявил об отказе от президентской гонки.

Итогом праймериз в Нью-Джерси станет распределение голосов 126 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии США. В Делавэре распределят голоса 21 делегата.

Байден ранее уже заручился поддержкой нужного числа делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты. Национальный съезд демократов запланирован на август, он состоится в штате Висконсин.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Читайте также: Байден призвал ограничить импорт товаров из России

А также: Байден рассказал, что сделает немедленно при избрании главой США