Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп иногда выполняет работу на поле для гольфа. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

По словам Трампа, когда он играет в гольф, создающий «фейковые новости» телеканал CNN и другие представители СМИ «паркуются, где только можно, чтобы сфотографировать» и прокричать: «Трамп играет в гольф!»

Вместе с тем американский лидер отметил, что его предшественник Барак Обама играл в гольф чаще и дольше, однако СМИ не жаловались на него.

«На самом деле я играю очень быстро, много работаю на поле для гольфа, иногда выполняю небольшие упражнения», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ обнаружили изменения в графике президента США, откуда пропала поездка в гольф-клуб Трампа в Бедминстере. Журналисты предположили, что американский лидер решил остаться в Вашингтоне из-за вспышки COVID-19 в ряде штатов страны.

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