Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отменил поездку на выходные в гольф-клуб в связи с желанием обеспечить порядок и безопасность в столице страны Вашингтоне. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Я собирался в Бедминстер, Нью-Джерси на этих выходных, но захотел остаться в Вашингтоне, чтобы убедиться, что закон и порядок будут соблюдаться. Поджигатели, анархисты, мародеры и подстрекатели практически полностью остановлены. Я делаю все необходимое, чтобы наше общество было в безопасности, а эти люди предстанут перед правосудием!», — заявил Трамп.

Ранее американские СМИ обнаружили изменения в графике президента США, откуда пропала поездка в гольф-клуб Трампа в Бедминстере. Они предположили, что Трамп решил остаться в Вашингтоне из-за вспышки COVID-19 в ряде штатов страны.