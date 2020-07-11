Москва, , 05:02 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 10 июля провёл телефонные переговоры с возглавляющим главный штаб вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе переговоров начальники штабов обсудили наиболее «актуальные вопросы международной безопасности» и ситуацию в различных кризисных регионах мира. Также были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля начальники генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии. Отметим, что Россия настаивает на сохранении на границе с Турцией только одного пограничного перехода для доставки в Сирию гуманитарной помощи.

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