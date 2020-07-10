Нью-Йорк, США, , 03:12 — REGNUM РФ готова представить в Совет Безопасности ООН новый вариант резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через границу с Турцией, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 9 июля на своей странице в Twitter.

Как и прежде российская сторона предлагает оставить действующим только один пункт доставки гуманитарных грузов на турецко-сирийской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Совбез ООН не смог принять на голосовании российский проект резолюции о поставках гуманитарной помощи в Сирию.

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