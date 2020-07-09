Москва, , 13:13 — REGNUM Ухудшения отношений между Россией и Белоруссией ожидают только недружественные силы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 июля в интервью «Комсомольской правде».

«Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно», — заявил Медведев. Однако между Россией и Белоруссией сложились союзнические отношения, считает бывший премьер-министр.

Зампред добавил, что процесс интеграции между двумя странами идет не просто. «Мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают», — сказал Медведев. По его мнению, это рабочий процесс.

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