Москва, , 10:22 — REGNUM Безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины», — сказал Козак в интервью ТАСС.

Козак также призвал украинские власти не «морочить голову всему миру о своей неизменной приверженности Минским соглашениям или, например, всеобъемлющему, полному и бессрочному прекращению огня».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников глав государств «Нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Как заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, добиться прорыва по украинскому вопросу в ходе встречи не удалось.

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