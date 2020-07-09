Варшава, , 07:50 — REGNUM Польский президент Анджей Дуда накануне выборов, после которых он намерен остаться на второй срок, объявил о внесении поправки в Конституцию. Поправка запретит однополым парам усыновлять детей. Чем обусловлено такое решение президента Польши, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Положения Конституции требуют доработки в части защиты детей, полагает Дуда. В частности, дети, которых можно усыновить, нуждаются в особом внимании государства, а оно со своей стороны, помимо прочего, должно закрыть возможность для однополых пар усыновлять детей.

Это важная деталь в части защиты ребенка, подчеркнул Дуда. Данная поправка также дополняет те конституционные права, которые имеют место на сегодняшний день.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Россия отправила ельцинскую Конституцию в архив».