6 июля 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 07:50 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск передал в целом около двух млн евро на борьбу в пандемией, передает Vatican News (Ватикан). На днях он направил Всемирной продовольственной программе символическое пожертвование в размере 25.000 евро в качестве очередного знака близости и заботы в связи с нынешней чрезвычайной ситуацией. «В частности, — говорится в сообщении, — эта сумма призвана стать непосредственным выражением близости Святейшего отца к страдающим от пандемии, а также к тем, кто оказывают основные услуги для самых бедных, слабых и уязвимых членов нашего общества». Зал печати Святого престола называет это «еще одним жестом отцовского поощрения со стороны папы Римского гуманитарной деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации и других стран, которые в этот кризисный период стремятся поддержать целостное развитие и здоровье общества, а также борются с социальной нестабильностью, отсутствием продовольственной безопасности, ростом безработицы и развалом экономических систем наиболее уязвимых стран». С начала пандемии папа Франциск неоднократно оказывал материальную поддержку в борьбе против всемирной эпидемии. Недавно он передал 35 аппаратов искусственной вентиляции легких для тяжелобольных в разных странах, где система здравоохранения испытывает трудности в борьбе с чрезвычайной ситуацией.

Основной закон России изменен, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Россия переворачивает страницу: спустя немногим менее тридцать лет постсоветская Конституция, символ эпохи Бориса Ельцина, отправлена в архив. Конституционный референдум, которым президент Владимир Путин желал узаконить изменения и навсегда закрепить свое политическое наследие, достиг завершающей точки после недели голосования по всей стране. Высокая явка избирателей (более 64%) и явное «да» с 77,9%, чего и желал Кремль. Конституционные изменения открывают путь для продления правления президента Путина до 2036 года, но не только это. Некоторые поправки меняют компетенции различных органов власти в пользу увеличения полномочий главы государства. Другие конституционно закрепляют ценности патриотизма и консервативных принципов, которые пропагандирует Путин. Более того, Основной закон теперь запрещает умалять вклад СССР в борьбу с нацизмом и отторгать какие-либо части российской территории в пользу других стран. По мнению аналитиков, это один из способов напомнить, что Москва не намерена Украине возвращать Крым, который был фактически аннексирован Россией в 2014 году. Наконец, говорится, что Россия является наследницей СССР, что узаконивает ее цели на международной шахматной политической доске. И третья категория поправок, касающихся социально-экономического благополучия: в Конституции закрепляется индексация пенсий и запрещается ставку заработной платы ниже прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 135 евро в месяц. Что касается институциональных перемен, то теперь глава государства сможет продвигать своего кандидата в премьер-министры без роспуска парламента даже в том случае, если Государственная дума трижды отвергнет кандидата в премьеры, вносимого президентом.

Президент Польши Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок, заявил, что вносит поправку в польскую Конституцию, запрещающую усыновление детей однополыми парами, информирует Nasz dziennik (Варшава, Польша). «Ребенок в Польше, — сказал Дуда, — подлежит особой защите, которая уже определяется действующими положениями Основного закона, но в этом аспекте они требуют доработки». Особой защиты государства, подчеркнул президент, требуют дети, чьи родители лишены родительских прав, то есть «дети, которые могут быть усыновлены». По мнению Дуды, нужен конституционный запрет, чтобы таких детей не могли усыновить лица, находящиеся в однополых отношениях. Он пояснил, что в понедельник, 6 июля, подпишет «соответствующий документ» вместе с проектом поправок в Конституцию, который будет представлен в Сейм Польши. «Это важный аспект, связанный с защитой ребенка, реализацией и дополнением тех конституционных прав, которые уже существуют сегодня», — подчеркнул президент, претендующий на переизбрание.

Ватикан призывает к возобновлению переговоров между Палестиной и Израилем, рассказывает Vatican News (Ватикан). Государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролин встретился в Ватикане с послами США и Израиля, выразив «обеспокоенность по поводу возможных односторонних действий, которые могут еще больше поставить под угрозу поиски мира между израильтянами и палестинцами и деликатную ситуацию на Ближнем Востоке». Как отмечается в коммюнике, Святой престол «подтверждает, что Государство Израиль и Государство Палестина имеют право на существование и на безопасную, мирную жизнь в рамках границ, признанных на международном уровне. Поэтому Святой престол призывает стороны способствовать возобновлению прямых переговоров на основе соответствующих резолюций ООН, при содействии мер по восстановлению взаимного доверия». Зал печати Святого престола напоминает, что 20 мая этого года с ватиканским секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером связался по телефону секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат, который проинформировал о последних событиях на палестинских территориях и о возможности одностороннего применения израильского суверенитета на некоторых из этих территорий, что еще больше подорвало бы мирный процесс. По этому случаю Святой престол подтвердил, что «уважение международного права и соответствующих резолюций ООН является неотъемлемым условием добрососедства двух народов в двух государствах с границами, признанными на международном уровне с 1967 года». Ватикан внимательно следит за ситуацией и выражает «обеспокоенность по поводу возможных действий, которые могут привести к дальнейшему подрыву диалога, а также выражает надежду, что израильтяне и палестинцы смогут снова и в скором времени найти возможность провести прямые переговоры о заключении соглашения с помощью международного сообщества, и наконец мир сможет воцариться на Святой земле, столь любимой иудеями, христианами и мусульманами».

Приостановка Палестиной сотрудничества с Израилем в знак протеста против израильских планов аннексии части территории Западного берега привела к существенному падению доходов автономии, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Не выплачена заработная плата за июнь 180 тысячам палестинским чиновникам. Бойкот израильтян лишил Палестину около 200 миллионов долларов от налогов и пошлин. Правительство автономии на фоне сокращения иностранной финансовой помощи вынуждено прибегать к банковским кредитам. Также трудности испытывает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое с 1950 года оказывает помощь палестинским беженцам. Его возможности подкосила война в Сирии, экономических проблемы Ливана, израильский план аннексии части палестинских территорий, пандемия коронавируса. Помимо того, США в 2018 году приняли решение больше не выплачивать свою долю финансирования агентства, которое Израиль критиковал за то, что оно лишь способствует сохранению нестабильности в лагерях палестинских беженцев на Ближнем Востоке, а не помогает их вовлеченности и интеграции в жизнь общества тех стран, которые приютили вынужденных переселенцев. Если ситуация с финансированием не изменится, БАПОР не сможет завершить все мероприятия, запланированные до конца сего года.

Новый глава комиссии Конференции католического епископата США (USCCB) по вопросам религиозной свободы Томас Венский, архиепископ Майями, предупреждает о «мягком деспотизме» религиозной нетерпимости, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). По его словам, «неоякобинцы» пытаются вытеснить католиков за их убеждения. Враждебность к присутствию католицизма в жизни американского общества говорит о том, что католиков рассматривают как граждан второго сорта. Венский обратил внимание на инцидент с Джеком Дентоном, экс-президентом студенческого совета Государственного университета Флориды, который выразил озабоченность по поводу некоторых политических заявлений фракций движения Black Lives Matter. В частности, их приверженности идеологии ЛГБТ и утверждениям, будто бы сокращение численности полицейских и бюджета полиции «сделает нашу жизнь безопаснее». Как отметил Дентон, это «явно антикатолические» позиции. В итоге за это мнение Дентона отстранили от должности президента студенческого совета. К сожалению, такие вещи «становятся все более распространенными», подчеркнул архиепископ Майями, отметив, что католики все чаще подвергаются остракизму, их высмеивают или даже увольняют из-за религиозных убеждений.

Православный епископ назвал движение Black Lives Matter «антихристианским», сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Такую точку зрения озвучил епископ Зеленоградский Савва, викарий патриарха Московского и всея Руси. Его комментарий последовал вслед за сообщением о возможном удалении статуи императора Константина Великого, установленной перед англиканским собором в Йорке на севере Англии. Противники императора, который издал Миланский эдикт в 313 году, положив конец гонениям на христиан в Римской империи, заявляют, что Константин «восхвалял рабство». Как напоминает издание, Black Lives Matter — это движение, члены которого все чаще совершают акты вандализма в отношении «белых» церквей и памятников на всей территории США. В частности, от их рук пострадали монументы Христофору Колумбу и Тадеушу Костюшко. В последнее время идеология движения получает распространение в Западной Европе, в частности в Великобритании.

Президент США Дональд Трамп теряет поддержку среди белых и испаноязычных католиков, утверждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Опрос Pew Research Center, опубликованный 1 июля, показал, что в июне рейтинг неодобрения президента среди белых католиков составляет 45% (42% в январе), среди испаноязычных католиков еще выше — 74% (72% в январе). Одобрение Трампа в католической среде в целом снизилось с 45% в январе до 41%. Хотя его поддержка среди белых евангелических протестантов остается высокой, и там президент пережил падение с 78% в апреле до 72%. Вместе с тем, опрос белых католиков показал, что 57% респондентов были бы готовы сегодня проголосовать за Трампа. 47% заявили, что считают его «великим» или «хорошим» президентом. Среди испаноязычных католиков таких всего 20%. И наоборот, только 21% белых католиков заявили, что считают кандидата от Демократической партии Джо Байдена «великим» или «хорошим» президентом. Среди испаноязычных католиков — 39%. По мере того, как предвыборная президентская гонка накаляется, избирательные штабы Трампа и Байдена, как ожидается, продолжат информационно-пропагандистские кампании, направленные на религиозных избирателей.

Религиозные лидеры критикуют решение Европейской комиссии не продлять мандат специального представителя ЕС по свободе вероисповедания за пределами Европейского союза, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). В некоторых странах подавление свободы вероисповедания в настоящее время «достигло уровня геноцида», заявил председатель Комиссии епископских конференций ЕС (COMECE) кардинал Жан-Клод Холлерих. Поэтому Евросоюз должен продолжать поддерживать свободу вероисповедания, в том числе назначив своего представителя. По мнению главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, Еврокомиссия подает неверный сигнал. Возникает вопрос, есть ли в самой Европе свобода вероисповедания, особенно когда «религиозные обряды и традиции не только ставятся под сомнение, но и запрещаются». А ведь религиозная свобода — это «европейская ценность». Ранее стало известно, что ЕК не будет продлять мандат словацкого политика Яна Фигеля, который являлся специальным представителем ЕС по свободе вероисповедания с мая 2016 года. Кардинал Холлерих высоко оценил его работу: Фигель внес вклад в защиту тех, «кто страдает от нетерпимости, дискриминации и преследований». Австрийские и немецкие депутаты также подвергли критике решение Еврокомиссии.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук встретился с председателем Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Еленой Богдан, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Встреча состоялась по ее инициативе. Богдан пояснила логику создания возглавляемой ею службы. Объяснила цели, которые перед собой ставит. И продемонстрировала открытость и желание общаться и сотрудничать с УГКЦ. Шевчук в свою очередь изложил, как видит динамику развития государственно-церковных отношений. Стороны отметили, что очень важно, чтобы независимо, какие политические силы находятся во власти, каждая Церковь или религиозная организация чувствовала себя защищенной в своей стране. Было подчеркнуто, что есть еще очень много нерешенных вопросов: статуса, реституции церковного имущества и реабилитации тех Церквей, которые были репрессированы советским режимом.

Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт обратился с письмом к пастве, рассказывает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). «Сегодня, когда, казалось бы, вирус понемногу отступает, мы узнаем, что не всем верным нашей епархии удалось избежать болезненной и опасной встречи с ним, — подчеркнул монсеньор. — Есть заболевшие верные, есть заболевшие священники и монахини. Некоторые из них были или еще находятся в тяжелом состоянии. И в этом моем коротком обращении я призываю вас к молитве о них. Дорогие настоятели, а также все, занимающие ответственные за других людей должности! Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и требованием: неукоснительно соблюдайте все предписания местной власти, касающиеся особой ситуации в связи с распространением вируса! Прочитайте еще раз письмо Конференции католического епископата России и заострите внимание на должном и конкретном поведении священнослужителей и верных при совершении каких-либо религиозных обрядов и действий в храмах, часовнях или на дому. Вспомните моральное богословие из семинарских лет. Моральная ответственность (грех) начинается не тогда, когда по чьей-либо вине кто-либо пострадал, а уже тогда, когда нарушаются четкие правила поведения ответственных лиц. Как и в ДТП, вина ответственного водителя начинается не тогда, когда случается автопроисшествие с пострадавшими, но уже тогда, когда нарушаются правила дорожного движения. К сожалению, приходится констатировать, что непринятие всерьез опасности Covid-19 — это явление не только далекой Америки, но оно близко, оно встречается и у нас».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».